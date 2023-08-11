Нарколог объяснил, почему даже глоток спиртного опасен для беременных

Вопреки утверждениям многих, даже минимальная доза алкогольного напитка может нанести существенный вред здоровью беременной женщины и ее будущего ребенка, об этом заявил специалист психиатр-нарколог Виталий Холдин в беседе с порталом News.ru.

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Нарколог объяснил, что даже один глоток спиртного может стать большим риском для здоровья будущего ребенка. Алкоголь может привести к гибели яйцеклетки на ранних сроках беременности, привести к тонусу матки и спровоцировать выкидыш.

Помимо этого, по словам специалиста, любая доза спиртных напитков способна привести к неврологическим, психическим и физическим нарушениям у ребенка в будущем.