Нарколог объяснил, почему даже глоток спиртного опасен для беременных

Нарколог Холдин объяснил, почему даже глоток спиртного опасен для беременных
Вопреки утверждениям многих, даже минимальная доза алкогольного напитка может нанести существенный вред здоровью беременной женщины и ее будущего ребенка, об этом заявил специалист психиатр-нарколог Виталий Холдин в беседе с порталом News.ru.
Нарколог объяснил, что даже один глоток спиртного может стать большим риском для здоровья будущего ребенка. Алкоголь может привести к гибели яйцеклетки на ранних сроках беременности, привести к тонусу матки и спровоцировать выкидыш.
Помимо этого, по словам специалиста, любая доза спиртных напитков способна привести к неврологическим, психическим и физическим нарушениям у ребенка в будущем.
Холдин подчеркнул, что не существует безопасной дозы алкоголя для беременных, и к такому заключения пришло все медицинское сообщество.
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