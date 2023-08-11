Врач рассказала, как не заразиться глистами через рыбу

Сырая, вяленая и соленая рыба может быть заражена глистами, которые вызывают описторхоз, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она добавила, что вычислить заражение можно по обострению дерматита, однако этого симптома может и не быть.

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Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что часто описторхоз может быть бессимптомным, пока червь живет в протоках печени и желчного пузыря. По его словам, заболевание проявляется слабостью, вялостью и недомоганием.

Описторх живет в желчных протоках. Это медленная глистная инвазия, [которая длится] годами. А потом бах — у вас начинается как обвал — желтуха, все ужасно. Поэтому нельзя есть рыбу сырую, вяленую и соленую, — сказала Малышева.

Она добавила, что самая опасная рыба — речная и озерная, поэтому ее нужно очень хорошо термически обрабатывать. Сырая морская также несет опасность, так что Малышева посоветовала любителям такой рыбы сделать УЗИ печени и сдать анализ крови.