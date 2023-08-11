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Гастроэнтеролог Неронов рассказал, как избежать переедания

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов назвал сразу пять эффективных способов борьбы с перееданием. Его слова цитирует РИАМО.

Гастроэнтеролог рассказал, как избежать переедания
© Unsplash

По словам специалиста, основное правило, которое поможет избежать переедания, – пятиразовое питание. Обыкновенное трехразовое с дополнительным вторым завтраком и полдником. К тому же имеет значение и время приема пищи – следует есть в одно и то же время ежедневно.

Помимо этого Неронов отметил важность тщательного пережевывания еды и посоветовал обязательно употреблять блюда теплыми.

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Еще одним важным пунктом в борьбе с перееданием станет употребление достаточного количества воды – норма зависит от индивидуальных параметров, таких, как рост и вес. В идеале стоит выпивать не меньше двух или двух с половиной литров в день.

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