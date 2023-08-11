Диетолог объяснила, как похудеть во сне

Для похудения во время сна человеку необходимо вовремя ложиться спать. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

© Вечерняя Москва

— Чтобы соматотропный гормон (гормон, который отвечает за восстановление организма и сжигание жира — прим. «ВМ») вырабатывался, надо вовремя ложиться спать. Он появляется после гормона сна — мелатонина, а тот вырабатывается в темное время суток, — сказала она.

В частности, с 23:30 до 3:00. При этом сон в дневное время не повлияет на сжигание калорий, передает радио Sputnik.

Главный внештатный специалист по спортивной медицине ДЗМ Зураб Орджоникидзе в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что домашние тренировки полезны для человеческого организма, поскольку физические нагрузки уменьшают риск развития различных заболеваний. Для похудения, считает эксперт, достаточно тренироваться дома. Но если вы хотите набрать мышечную массу, то в этом случае стоит обратиться в тренажерный зал.