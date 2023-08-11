Диетолог назвала три жирных продукта, которые помогут похудеть

Авокадо, растительные нерафинированные масла и орехи — три жирных продукта, способствующих снижению веса. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог Мария Капралова.

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«Авокадо является одним из самых мощных антиоксидантов, который помогает выводить из организма токсины и снижает уровень холестерина в крови. Кроме того, доказано, что авокадо помогает организму бороться с раковыми клетками», — рассказала она.

По словам врача, не менее полезны при похудении растительные масла прямого отжима. В частности миндальное, льняное, кунжутное, горчичное, подсолнечное, масло черного тмина и грецкого ореха.

«Правильные жиры дают организму чувство длительного насыщения, поддерживают здоровье всех органов и тканей, делают сосуды эластичными, улучшают кожу и качество волос, повышают иммунитет, налаживают работу всего ЖКТ, улучшают память и укрепляют иммунитет», — подчеркнула она.

Чтобы получить максимум пользы от их употребления, Капралова посоветовала добавлять масла в салаты, каши и смузи или просто выпивать по столовой ложке масла каждый день.

Еще одним полезным для снижения веса продуктом, по мнению диетолога, являются орехи. В первую очередь — фундук, грецкие орехи, фисташка, пекан и арахис.