Какую боль во время секса точно не стоит терпеть

Интим не должен приносить дискомфорт.

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К сожалению, секс далеко не всегда приносит удовольствие. Часто женщина испытывает настоящие страдания в постели даже с любимым мужчиной. Но мы уже не раз говорили о том, что любая боль во время интимного процесса недопустима и тем более вы не обязаны ее терпеть ради удовольствия партнера.

Мы поговорили с гинекологом и готовы рассказать, в чем может быть причина неприятных ощущений во время секса и как с ними бороться. Болезни репродуктивной системы Очень часто боль возникает на фоне развития эндометриоза, который на данный момент и к большому сожалению до конца пролечить невозможно.

Женщины не всегда знают о своем неприятном состоянии и догадываются только после того, как секс становится просто невыносимым от боли. Не ждите, что неприятные ощущения пройдут, обратитесь к врачу, чтобы вовремя «схватить» болезнь и пройти необходимую терапию для поддержания хорошего самочувствия.

Психологический момент Иногда у женщины нет никаких проблем по части женской репродуктивной системы, но боль, почему-то, никуда не уходит. В этом случае речь может идти о психологическом блоке, когда вы не хотите секса, но на этом настаивает ваш партнер. Мы уже не раз говорили, что пытаться доставить удовольствие в ущерб себе — плохая идея. Идеально, если вы проработаете блок с психологом, чтобы вернуть сексуальную гармонию.