Нутрициолог перечислила главные причины потери коллагена

Есть факторы, способствующие снижению уровня коллагена в организме. Эксперт в области питания Ольга Андрейчук выделила в беседе с Москвой 24 среди них стрессы, недостаток сна, неправильное питание, дефицит витамина С и продолжительное воздействие солнечных лучей.

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Согласно словам эксперта, главным образом, уровень коллагена – важного белка соединительной ткани – начинает снижаться с возрастом. Уже после 20–25 лет мы начинаем терять примерно один процент этого белка ежегодно. В результате этого возникают морщины, утрата упругости кожи и другие признаки старения.

Врач отметила, что хронический стресс и недостаток сна могут также оказывать негативное воздействие на уровень коллагена. Эти факторы способствуют выделению гормона кортизола, который может разрушить белок в организме. Неправильное питание, богатое жирами и сахаром, также оказывает отрицательное влияние на уровень коллагена, по словам специалиста.

Солнечные лучи также могут нанести вред коллагеновым волокнам, проникая в глубокие слои кожи, утверждает Андрейчук. Это может вызвать морщины, пигментацию и другие проблемы. Важно избегать длительного пребывания на солнце без защиты.

Чтобы поддержать нормальный уровень коллагена в организме, она рекомендует правильно питаться и включать в рацион продукты, богатые аминокислотами и содержащие витамин С. Физическая активность также играет важную роль, так как регулярные упражнения способствуют укреплению мышц и суставов, а также стимулируют выработку коллагена. В этом случае, она советует выбирать упражнения с нагрузкой на суставы, например, ходьбу, плавание или йогу.