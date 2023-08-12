Врач предупредил о распространенной вредной привычке

О пользе чая известно давно. При этом любители этого напитка не могут прийти к единому мнению – какой чай вкуснее и полезнее – в пакетиках или тот, который надо заваривать в чайнике.

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У каждого вида есть свои преимущества и недостатки. Так, чай в пакетиках – отличный вариант для путешественников. Но приготовить на его основе качественный напиток можно лишь один раз.

Об этом изданию «Кубанские новости» рассказал врач-гастроэнтеролог Павел Колтупов. Многие используют один и тот же чайный пакетик, отметил он, несколько раз. Но делать это, как предупредил специалист категорически нельзя.

«Чем больше заваривается пакетик, тем выше риски получить расстройство желудка и даже пищевое отравление, – предупредил доктор.

По словам гастроэнтеролога, в уже использованном пакетике начинают в ускоренном темпе размножаться бактерии. И большая их часть – отнюдь не безопасны для здоровья.

«В лучшем случае можно получить лёгкую степень тошноты, а в худшем – рвоту и потерю сознания, предупреждает эксперт», – резюмировал Колтупов.