Женщины быстрее всего стареют в возрасте 30 и 50 лет

Согласно результатам исследования, в котором был проанализирован широкий спектр молекулярных и физических маркеров, у женщин наблюдается тенденция к ускоренному старению в возрасте от 30 до 50 лет, сообщает New Scientist. Это может быть связано с гормональными изменениями, происходящими у некоторых женщин во время родов или менопаузы.

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Все большее признание получает тот факт, что старение не всегда происходит одинаковыми темпами, и такие факторы, как стресси курение, могут ускорять этот процесс.

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Ученые разработали несколько способов определения скорости старения, включая измерение длины теломер клеток (участков ДНК, защищающих концы хромосом), анализ размеров лица и изучение эпигенетических маркеров (признаки влияния окружающей среды на гены) на ДНК. Однако, по словам Вейци Чжан (Weiqi Zhang) из Пекинского института геномики (Китай), точность этих показателей может быть ограниченной, если они используются сами по себе.

Теперь Чжан и ее коллеги провели наиболее полное исследование старения у женщин, объединив несколько различных показателей.У женщин было проведено более 100 клинических измерений, включая рост и вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, силу хвата и способность стоять на одной ноге.Затем они проанализировали экспрессию генов и белков участниц, длину их теломер, размеры лица, микробиомы кишечника, гормоны, липиды, иммунные маркеры и ряд других показателей, чтобы составить комплексные часы старения.

Проведенный анализ показал, что женщины, как правило, биологически "моложе" своего хронологического возраста, если они придерживаются здорового питания, включающего употребление большого количества фруктов и злаков.

Также было установлено, что наиболее быстрое старение наблюдается у участниц в возрасте 30 и 50 лет.

Именно в этом возрасте некоторые женщины рожают детей или переживают менопаузу, что связано с гормональными изменениями говорит Чжан.

"Полученные результаты указывают на то, что темпы старения женщин могут, по крайней мере частично, регулироваться системой гормональной регуляции".

Интересно, что у участниц в возрасте 45 лет и старше, получавших заместительную гормональную терапию для лечения симптомов менопаузы, старение протекало медленнее, чем у тех, кто ее не получал.

"Заместительная гормональная терапия может облегчить снижение уровня циркулирующих гормонов, что потенциально замедляет темпы старения", - говорит Чжан.