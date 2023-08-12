Тропическая жара: когда начинается и кому опасна? Кардиолог всё объяснил
Синоптики прогнозируют в Центральной России тропическую жару. Уже на следующей неделе в некоторых регионах будет температура будет достигать +33 градусов по Цельсию. Тропическая жара, или тропический режим погоды — это когда днем и ночью держатся высокие температуры. Жителям умеренных широт обычно тяжело переносить его. А некоторые категории людей попадают в настоящую опасность.
Кто в зоне риска
Заведующая поликлиническим отделением клиники «Евроонко», кардиолог-терапевт, кандидат медицинских наук Ольга Козлова рассказала, что тропическая жара опасна людям с:
- сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- избыточной массой тела или метаболическим синдромом;
- артериальной гипертензией;
- ишемической болезнью сердца.
Вот что обычно происходит с людьми в сильную жару:
- увеличивается частота сердечных сокращений;
- повышается давление;
- расширяются сосуды, что приводит к отёкам нижних конечностей.
«Отсюда пациент испытывает часто недомогание, ощущение слабости. Плюс за счёт повышенного потоотделения теряется избыточное количество жидкости, теряются микроэлементы — калий и магний, — что также может привести к нарушениям ритма сердца, это нередко», — предупредила врач.
Ещё из-за потери жидкости у потеющих людей сгущается кровь, от чего растёт риск появления тромбов. Так что пациентам, которые принимают диуретики, нужно следить за прогнозом погоды и на всякий случай заранее проконсультироваться с врачом о необходимости уменьшения их дозировки или полной отмены препарата.
Опасность кондиционеров в жару
Понятное дело, что в духоту и жару человек пытается всячески охлаждаться извне: вентиляторы, кондиционеры, прохладные напитки. Но если сильно охладить квартиру/офис/комнату, ведь тогда у вас появляется тенденция резких перепад температуры, когда вы будете курсировать между жаркой улицей и холодным помещением.
Доктор рассказала, что когда разгорячённый человек садится под кондиционер или вентилятор, может случиться рефлекторный спазм сосудов. От того можно схватить настоящий инфаркт или приступ стенокардии. В крайнем случае инфаркт миокарда. То же самое касается купания.
«Если человек разгорячённый, то в холодной воде, в холодном водоёме при резком контрасте это тоже может, помимо спазма периферических сосудов по типу судороги, может быть рефлекторная остановка сердца», — отметила медик.
Ну и, конечно, переохлаждение опасно развитием классических заболеваний типа простуды или ОРВИ, поэтому нужно избегать употребления холодной воды.
Что нужно делать в жару
В жару лучше пить достаточное количество жидкости (не менее 2 л в день), избегать физических нагрузок, прямых солнечных лучей и исключить жирную, тяжёлую пищу. Лучше налегайте на сезонные фрукты, овощи, да и в целом лёгкую пищу.
Где ожидается аномальная жара
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал , что жаркая погода придёт и в Москву, и в целом в Центральную Россию.
К четвергу, 17 августа, воздух может прогреться до +30…33 градусов, что на 10 градусов выше климатической нормы и очень близко к температурному рекорду 1954 года (+33,5). Причина этому — перегретый азорский антициклон. Продержится жара всего пару дней и отступит уже к следующим выходным.