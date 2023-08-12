Тропическая жара: когда начинается и кому опасна?

Синоптики прогнозируют в Центральной России тропическую жару. Уже на следующей неделе в некоторых регионах будет температура будет достигать +33 градусов по Цельсию. Тропическая жара, или тропический режим погоды — это когда днем и ночью держатся высокие температуры. Жителям умеренных широт обычно тяжело переносить его. А некоторые категории людей попадают в настоящую опасность.

© Секрет Фирмы

Кто в зоне риска

Видео дня

Заведующая поликлиническим отделением клиники «Евроонко», кардиолог-терапевт, кандидат медицинских наук Ольга Козлова рассказала, что тропическая жара опасна людям с:

сердечно-сосудистыми заболеваниями;

избыточной массой тела или метаболическим синдромом;

артериальной гипертензией;

ишемической болезнью сердца.

Вот что обычно происходит с людьми в сильную жару:

увеличивается частота сердечных сокращений;

повышается давление;

расширяются сосуды, что приводит к отёкам нижних конечностей.

«Отсюда пациент испытывает часто недомогание, ощущение слабости. Плюс за счёт повышенного потоотделения теряется избыточное количество жидкости, теряются микроэлементы — калий и магний, — что также может привести к нарушениям ритма сердца, это нередко», — предупредила врач.

Ещё из-за потери жидкости у потеющих людей сгущается кровь, от чего растёт риск появления тромбов. Так что пациентам, которые принимают диуретики, нужно следить за прогнозом погоды и на всякий случай заранее проконсультироваться с врачом о необходимости уменьшения их дозировки или полной отмены препарата.

Опасность кондиционеров в жару

Понятное дело, что в духоту и жару человек пытается всячески охлаждаться извне: вентиляторы, кондиционеры, прохладные напитки. Но если сильно охладить квартиру/офис/комнату, ведь тогда у вас появляется тенденция резких перепад температуры, когда вы будете курсировать между жаркой улицей и холодным помещением.

Доктор рассказала, что когда разгорячённый человек садится под кондиционер или вентилятор, может случиться рефлекторный спазм сосудов. От того можно схватить настоящий инфаркт или приступ стенокардии. В крайнем случае инфаркт миокарда. То же самое касается купания.

«Если человек разгорячённый, то в холодной воде, в холодном водоёме при резком контрасте это тоже может, помимо спазма периферических сосудов по типу судороги, может быть рефлекторная остановка сердца», — отметила медик.

Ну и, конечно, переохлаждение опасно развитием классических заболеваний типа простуды или ОРВИ, поэтому нужно избегать употребления холодной воды.

Что нужно делать в жару

В жару лучше пить достаточное количество жидкости (не менее 2 л в день), избегать физических нагрузок, прямых солнечных лучей и исключить жирную, тяжёлую пищу. Лучше налегайте на сезонные фрукты, овощи, да и в целом лёгкую пищу.

Где ожидается аномальная жара

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал , что жаркая погода придёт и в Москву, и в целом в Центральную Россию.