Названа популярная диету, которая грозит бесплодием

Многие считают интервальное голодание чуть ли самым эффективным методом похудения. Диета, предполагающая приемы пищи строго в определенный (и зачастую очень узкий) временной промежуток, действительно дает результаты. А потому ее все чаще выбирают и обычные девушки, и знаменитости в диапазоне от Анны Седоковой до Марго Робби.

© Super.ru

Так, подсчитано, что одна из десяти американок придерживается интервального голодания. Уверены, и среди россиянок найдется немало адептов этой модной диеты. Но, как оказалось, она грозит миллионам женщин по всему миру крайне неприятными последствиями. Ученые бьют тревогу: интервальное голодание в течение длительного времени способно повлиять на гормоны, нормализующие менструальный цикл. В результате чего месячные могут стать нерегулярными или пропасть вовсе — вместе с овуляцией и надеждами забеременеть.

Видео дня

Слишком долгое и жесткое голодание может нарушить выработку двух важных для здорового цикла гормонов — лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ). Дело в том, что при регулярном отказе от пищи на длительное время мы вынуждаем организм функционировать без надлежащих питательных веществ. А их бесперебойная поставка отвечает в том числе и за выработку гормонов.

Нерегулярные менструации в свою очередь могут привести к более высоким рискам рака яичников, сердечных заболеваний, диабета 2 типа и проблем с ментальным здоровьем. Диетолог Кэролин Уильямс не рекомендует интервальное голодание женщинам, у которых и так наблюдаются нерегулярные месячные, беременным или планирующим забеременеть, а также тем, у кого есть история расстройств пищевого поведения.