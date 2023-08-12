Терапевт рассказал, почему женщинам после 50 лет необходим кальций

После 50 лет многие женщины начинают страдать из-за дефицита кальция в организме, что часто приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал изданию "Вечерняя Москва".

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С годами в женском организме сильно снижается количество полового гормона эстрогена, а как следствие — кальция. По словам эксперта, кальциевый обмен построен на гормональном статусе женщины. Чтобы хорошо себя чувствовать, необходим баланс.

При дефиците кальция стоит обратить внимание на то, все ли в порядке с количеством магния и витамина D3 в организме. Они необходимы для полноценного усвоения кальция. Если их показатели оказались в норме, а кальция все еще не хватает, то в таком случае включите в свой рацион молочные продукты или скорлупу яйца. Но если дефицит кальция критический, нужно начать принимать специальные препараты.

Если в организме женщины старше 50 лет обнаружен дефицит кальция, у нее могут развиться следующие заболевания: остеопороз, нарушения паращитовидных желез и кислотности желудка, воспаление кишечника.

Чтобы восполнить дефицит кальция, следует также заняться умеренными физическими нагрузками.

"Если человек проводит большую часть времени в положении сидя или лежа, то нагрузка на кость минимальна и кальций будет постепенно уходить из организма", — объяснил терапевт.