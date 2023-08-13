Какой симптом предшествует внезапной смерти

Кардиолог Анна Кореневич рассказала, какая болезнь может настигнуть врасплох и привести к скоропостижной смерти.

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«Инфаркт и прочие проблемы всегда случаются внезапно. Для 99 процентов пациентов реанимации инфаркт – совершенно неожиданное событие», – заявила Кореневич в своем Дзен-канале.

По ее словам, самым важным симптомом являются скачки уровня холестерина в крови. Из-за того что печень начинает вырабатывать больше «плохого» холестерина, начинают страдать сосуды, которые закупоривают бляшки. Когда такая бляшка лопается, происходит инфаркт или инсульт.