Какой симптом предшествует внезапной смерти: «Всегда неожиданно»
Кардиолог Анна Кореневич рассказала, какая болезнь может настигнуть врасплох и привести к скоропостижной смерти.
«Инфаркт и прочие проблемы всегда случаются внезапно. Для 99 процентов пациентов реанимации инфаркт – совершенно неожиданное событие», – заявила Кореневич в своем Дзен-канале.
По ее словам, самым важным симптомом являются скачки уровня холестерина в крови. Из-за того что печень начинает вырабатывать больше «плохого» холестерина, начинают страдать сосуды, которые закупоривают бляшки. Когда такая бляшка лопается, происходит инфаркт или инсульт.
По словам врача, к инфаркту может привести психологическая травма. Подсознание в таких случаях запускает специальные биохимические реакции в организме, чтобы помочь человеку справиться с проблемой. 6–12 месяцев в таком режиме могут привести к инфаркту.