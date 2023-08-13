Биолог рассказал, какие травы необходимо заготовить на зиму

Настои, ароматные чаи — ну куда мы без трав! О том, что стоит заготовить в августе на зиму, рассказывает биолог Михаил Краснов.

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В этом году было столько дождей, что травы стоят сочные, мощные, собирать их будет одно удовольствие. Как мы помним, климат у нас меняется и временные рамки лета чуть сдвинуты — как правило, у нас бывает вполне по-летнему и в сентябре. Но вот многие травы, наоборот, в этом году «отстрелялись» раньше срока. С поиском той же свежей пижмы у вас могут возникнуть проблемы. Не отчаивайтесь — на закраинах леса и в полях она непременно вам встретится.

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Спектр использования трав в доме огромен. Цмин, например, это не только прекрасное лекарство для печени, но и чудесный участник зимних букетов. Женщины знают, как хорошо протирать лицо травяными кубиками льда, купать детей в ваннах с травяными настоями. И сегодня мы вспомним далеко не всех наших помощников: можно заготовить и мяту, и душицу, и листья смородины и земляники для чая, и всему этому найдется применение.

А еще есть одна убедительная просьба. Не стоит заниматься сборами растений возле дорог, на обочинах. Вроде бы знают это правило все, но соблюдают все ли? Уверяю вас, нет. В лучшем случае такие травы не принесут пользы, в худшем — поделятся с вами тяжелыми металлами.

Валериана: для спокойствия

Растение валерианы видно издалека: оно цветет ярко-белыми или розоватыми «шапками» цветков и источает узнаваемый аромат. Собирают же корни растения: их моют и сушат, нарезав на кусочки. Корни валерианы заваривают в термосе или напаривают на водяной бане.

Хвощ: для снятия воспалений

Эту симпатичную «елочку» знают все, но впечатления знатного лекаря она не производит. А зря. На деле хвощ обладает рядом уникальных свойств: у него выраженный антибактериальный, кровоостанавливающий и мочегонный эффект. А еще хвощ — природный антисептик, его можно использовать при стоматите.

Пижма: для здоровья суставов

Лекарственные составы готовят из светлых, не побуревших цветков пижмы. Ее назначают как часть комплексного лечения язвы желудка, болей и спазмов в животе, она обладает глистогонным действием. Внутреннее и наружное применение пижмы смягчает симптомы заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрита и ревматизма, из травы делают компрессы для смягчения воспаления при вывихах, в острой фазе подагры.

Буквица: от давления

Этим растением, которое известно также как полевой шалфей, пользовались даже древние медики. Сегодня доказано, что надземная часть растения обладает противовоспалительным эффектом. С помощью настоя сушеной буквицы снижают артериальное давление и умываются.

Толокнянка: для молодости кожи

Отвар листьев этого растения горек и сильно «вяжет», но обладает фантастическим по скорости целебным действием при цистите и заболеваниях мочевыводящих путей и почек.

Настои листьев «медвежьего ушка», как называют толокнянку из-за их формы обладают противовоспалительным эффектом и омолаживают кожу.

Пастушья сумка: для остановки крови

Одно из самых эффективных природных средств, которые применяют для остановки крови. Семена травы, «сумочки» можно посушить. Те, кто знает, что кровь у них плохо свертывается, носят эти семена с собой и едят их, если начались проблемы.

Чистотел: для залечивания ран

В августе отцветший чистотел начинает выпускать молодые розетки листьев, и они прекрасно сушатся и используются для напаров и настоев. Отваром чистотела полезно протирать проблемную кожу. Он обладает свойством быстро снимать раздражение, залечивает раны, причем даже гнойные. Положительно влияет на кожу ребенка — присушивает опрелости и снимает покраснения.

Донник: для активности

Белый донник — официально признанное лекарственное растение. Желтый же донник предпочитают сторонники народной медицины. Показания к использованию фитопрепаратов на их основе одинаковы. Оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему, повышает способность миокарда к сокращению, стимулирует кровоснабжение в мозге, внутренних органах, выводит избыток жидкости из тканей.

Тысячелистник: для аппетита

«Белоголовик» на Руси любили и ценили, ласково называли полевой рябинкой — из-за сходства его цветков с цветками рябины. Тысячелистник обладает ранозаживляющим и кровоостанавливающим действием, чай на его основе полезен при простуде, а настой возбуждает аппетит.

Зверобой: для отпора гриппу

Это растение издавна считалось поистине волшебным: им лечили заболевания сердца, желудка и мочевого пузыря, использовали при простудных заболеваниях, гриппе, головных болях, воспалениях женских половых органов. Сравнительно недавно ученые доказали, что зверобой положительно влияет на нервную систему и обладает антидепрессивным эффектом.

Корень лопуха: для косы

Напар корней лопуха оздоравливает волосы и способствует их росту. Полезно регулярно ополаскивать волосы таким настоем после мытья.

Крапива: для красоты

Это растение обладает уникальным воздействием на волосы — если ополаскивать их настоем ее листьев после каждого мытья, они будут здоровее, перестанут сечься и ломаться. Крапиву заваривают и в случае нарывов, панарициев — настой прекрасно вытягивает гной.

Цмин песчаный: для печени

«Кошачьи лапки» — это второе название цмина песчаного, бессмертника с золотыми цветочками и серебристыми веточками. Цмин заваривают и пьют при гастрите, холецистите, желчнокаменной болезни, гепатитах.

Полынь: для лечения ожогов

Полынь — мощный спазмолитик. Настои травы лечат экземы, ожоги, ее считают незаменимой при гастрите. Настойку делают так: 10 граммов сухой травы напаривают 15 минут на водяной бане в стакане воды, процеживают, доводят до объема 200 мл и пьют по 1/4 стакана три раза в день до еды.

Иван-чай: для долгих лет

Регулярное применение настоев и чаев на основе иван-чая помогают укрепить иммунитет, нормализовать обмен веществ, снизить риск возникновения онкологических заболеваний. В настой из кипрея (это второе название иван-чая) входят фосфор, калий, кальций, марганец, цинк и титан, селен и железо.

«Как я провел это лето»

Оригинальный по вкусу чай под таким названием будет, мы надеемся, хитом и ваших посиделок. Делается напиток так. Заварочный чайник обдается кипятком, а затем в него отмеривается 2 чайные ложечки черного листового чая и далее по чайной ложечке: душицы, мяты, зверобоя, кипрея, листьев и плодов земляники, сушеного листа черной смородины и других любимых вами трав. Заварка заливается кипятком, распаривается теплым укрытием, после чего чайник заливается кипятком доверху. При желании можно добавить в чай тонко нарезанные яблоки и кусочки кураги. Некоторые любят добавлять в такой чай палочку корицы.

Так велела Луна

В августе собирают такие растения, как горец перечный, подорожник, сушеница топяная, барбарис, брусника, лабазник, вьюн полевой, клевер, львиный зев, сивец луговой, аир болотный, золототысячник, одуванчик лекарственный, петрушка.

В этом году 11, 12 и 15 августа считаются самыми неподходящими для всех работ с растениями, так что и сбор их в эти дни лучше не проводить. Напомним, что собирают травы после схода росы, затем сушат в хорошо проветриваемом помещении и не на солнце.