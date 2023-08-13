Стройные ноги опасны для здоровья

Многие дамы бальзаковского возраста очень завидуют молодым женщинам, у которых ножки, разумеется, более тонкие и стройные.

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А вот ученые из Университета в Копенгагене пришли к удивительному выводу: оказывается, обладательницы тонких бедер гораздо больше рискуют заработать болезни сердца и прожить меньше.

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ТАЛИЯ - НЕ ГЛАВНОЕ

Нам долго говорили, что лишний вес и, соответственно, любая полнота только вредят здоровью и ухудшают жизненный прогноз. Медики просто затерроризировали женщин узкой талией, которая якобы является гарантией здоровья. А где такая талия, там и тонкие стройные ножки. Но все оказывается гораздо сложнее.

Тонкая талия — это, действительно, хорошо, ее полезные эффекты никто под сомнение не ставит. И если ваши пропорции близки к идеальным канонам красоты - 90:60:90, то это хорошо для здоровья (подчеркнем: главную пользу в этой троице оказывает средняя цифра, несколько меньше значение нижних 90 - окружности бедер, а вот объем груди - это уже дело вкуса, а не здоровья).

Так вот, самое шокирующее: бедро должно быть не тоньше идеальной талии - не меньше 60 сантиметров в окружности. Не путайте бедро с бедрами! Последние измеряют в самом широком месте, где ягодицы выступают больше всего. А окружность бедра измеряют ниже - прямо под складкой между ягодицей и задней поверхностью ноги.

Почему именно такую границу в 60 см определили датские ученые? Лишние сантиметры свыше этого значения уже мало что прибавляют для здоровья, а то, что меньше 55 см, его только отнимает, способствуя развитию болезней сердца и сокращая продолжительность жизни. Ученые определили, что у людей с окружностью бедра меньше этой цифры риск ранней смерти и болезней сердца в два раза выше!

И самое главное: влияние окружности бедра на здоровье гораздо сильнее, чем талии. Еще недавно медики думали наоборот. Они дружно утверждали, что объем талии - самый мощный предсказатель продолжительности жизни и здоровья сердца, сосудов и поджелудочной железы: чем она полнее, тем выше риск развития сахарного диабета. Ученые доказали, что размер талии гораздо важнее, чем наличие лишних килограммов: даже при меньшей степени ожирения, но при большей окружности талии, риск этих заболеваний был выше.

Предельный размер женской талии, за которым резко увеличивается риск развития болезней сердца, сосудов и диабета, - 90 см; мужская талия должна была быть не больше 102 см. Эти цифры пока никто не отменял, но теперь оказывается, что главную прогностическую роль играет все-таки окружность бедра - она важнее лишнего веса и размеров талии. И даже при ожирении, курении и повышенном холестерине полное бедро помогает защитить ваше здоровье.

ГЛАВНОЕ - РЕЗУЛЬТАТ

Вы спешите взять сантиметр и определить свои размеры? Замечательно, но заодно можете провести такие же измерения своему спутнику - у мужчин правило бедра работает тоже. Окружность свыше 60 см защищает и их здоровье.

Можно ли верить этим заключениям датчан? А как не поверить, если статью опубликовало одно из самых серьезных и влиятельных в медицинском мире изданий - Британский медицинский журнал. А само исследование было проведено безупречно. Медики завербовали 1460 мужчин и 1380 женщин, средний возраст которых был 50,1 и 49,7 лет соответственно. Они тщательно их обследовали, измерили, провели массу анализов и наблюдали в течение 12 с половиной лет. За это время 257 мужчин и 155 женщин умерли, у 263 представителей сильного пола и у 140 представительниц пола слабого развились разные болезни сердца и сосудов. Главный недуг современности - ишемическая болезнь сердца - возник у 103 мужчин и 34 женщин.

СУХА ТЕОРИЯ, МОЙ ДРУГ...

Как объяснить правило бедра? Есть несколько версий.

Первая связана с мускулатурой. Тонкое бедро - мало мышц. Они плохо поглощают глюкозу, которая служит для них топливом. А избыток глюкозы очень вреден. Это и есть корень всех последующих проблем, о которых говорят ученые.

Вторая версия связана с жиром. Излишний жир в животе вреден, а на бедрах полезен. Еще раньше норвежские ученые доказали, что, чем толще жировая складка на бедре, тем ниже сахар и липиды в крови, а значит, ниже риск развития сахарного диабета и болезней сердца.

Установлено, что жир в разных местах нашего тела ведет себя по-разному. Ученые предполагают, что жировая ткань бедра вырабатывает некоторые биологически активные вещества иначе, чем жир в области живота. Эти вещества регулируют обмен жиров, холестерина, сахара и тем самым влияют на наши сосуды и организм вообще. То есть жир на бедрах оказывается полезным.

Сторонники мышечной теории правила бедра стараются все преимущества свести к гимнастике. Якобы большая окружность бедра связана с большими и активными мышцами в этой зоне. Поэтому они рекомендуют качать ноги. Утверждают, что полезнее всего ежедневные подъемы-приседания. По их словам, за три месяца они могут увеличить окружность бедра на 6-10%.

Думается, истина все-таки посередине и объединяет обе теории - мышечную и жировую. Ведь физическая нагрузка на бедра не только укрепляет мускулатуру, но и может активировать выработку биологических веществ в подкожном жире - кровообращение в нем ведь улучшается.

Так что измерьте свои бедра и в соответствии с этим составьте программу жизни. Эффект физических упражнений усиливает правильное питание, и при этой проблеме оно крайне важно. Старайтесь есть меньше сладкого, легкоусвояемых углеводов - это главные друзья вредного жира на животе, побольше - овощей и фруктов. Углеводы должны быть только трудноусвояемыми - зерновой хлеб, хлеб из муки грубого помола, гречка, геркулес, но не булка, багет, манка или картофель.