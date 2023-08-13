$98.21+0.93107.97+0.82

Диетолог назвала два ореха, которые нужно есть утром для похудения

Завтрак серьезно влияет на общее состояние здоровья, включая вес. Существует множество полезных продуктов, помогающих поддерживать стройность. Один из лучших вариантов — орехи, которые можно добавлять в овсяные хлопья, йогурт или есть отдельно. Диетолог Мэри Сабат назвала два вида орехов, которые помогут похудеть, пишет американское издание She Finds.

Диетолог назвала два ореха, которые нужно есть утром для похудения
© Вечерняя Москва

Миндаль

Миндаль — не только вкусен, но и богат многими питательными веществами, которые нужны организму для нормального функционирования, включая полезные жиры.

— Миндаль — источник мононенасыщенных жиров, которые связаны со снижением риска сердечных заболеваний и улучшением контроля веса, — объяснила диетолог Сабат.

Этот орех также богат белком, клетчаткой, витамином Е, магнием и другими полезными веществами. Съеденный утром миндаль поможет быть энергичным и контролировать чувство голода в течение дня.

Грецкие орехи

Грецкие орехи содержат омега-3 жирные кислоты, которые нужны для здоровья сердца и уменьшают воспалительные процессы. Как и миндаль, грецкие орехи также богаты белком и клетчаткой, что делает их отличным вариантом перекуса.