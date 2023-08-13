Диетолог назвала два ореха, которые нужно есть утром для похудения

Завтрак серьезно влияет на общее состояние здоровья, включая вес. Существует множество полезных продуктов, помогающих поддерживать стройность. Один из лучших вариантов — орехи, которые можно добавлять в овсяные хлопья, йогурт или есть отдельно. Диетолог Мэри Сабат назвала два вида орехов, которые помогут похудеть, пишет американское издание She Finds.

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Миндаль

Миндаль — не только вкусен, но и богат многими питательными веществами, которые нужны организму для нормального функционирования, включая полезные жиры.

— Миндаль — источник мононенасыщенных жиров, которые связаны со снижением риска сердечных заболеваний и улучшением контроля веса, — объяснила диетолог Сабат.

Этот орех также богат белком, клетчаткой, витамином Е, магнием и другими полезными веществами. Съеденный утром миндаль поможет быть энергичным и контролировать чувство голода в течение дня.

Грецкие орехи