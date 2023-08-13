Чай может привести к проблемам с сердцем и желудком

Хотя чай обладает множеством полезных свойств, злоупотребление этим может негативно сказаться на здоровье.

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Как сообщает издание Sayidaty, чай богат флавоноидами, которые препятствуют усвоению железа из пищи. В этой связи его не рекомендуется пить слишком часто после еды.

Известно в чае содержится большое количество кофеина, поэтому злоупотребление напитком может повысить артериальное давление и чувство тревоги, привести к появлению нервозности и бессонницы.

Добавление сахара в эту популярную жидкость может привести к набору лишнего веса и нарушению уровня сахара в крови. Для улучшения вкуса чая стоит использовать натуральный мед.

Также злоупотребление напитком провоцирует пожелтение зубов, появление проблем с ЖКТ и сердцем, повышает вероятность развития артрита и негативно сказывается на здоровье почек из-за содержащихся в нем веществ.

При этом поступление в организм избыточного количества кофеина может стать причиной нарушений в работе мочевого пузыря. Кроме того, употребление горячего чая натощак ухудшает здоровье желудка, усиливает чувство тошноты, повышает вероятность появления инфекций, язвы и рака.