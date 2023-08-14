100-летняя юбилярша раскрыла доступный каждому секрет долголетия

100-летняя жительница американского города Картерсвилл, штат Джорджия, раскрыла доступный каждому секрет долгой жизни. Об этом сообщает 11Alive.

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Энни Мэй Джексон родилась 11 августа 1923 года. У нее аномально рано появились симптомы артрита, и она обратилась к врачу. Он порекомендовал ей больше двигаться, а иначе она рисковала навсегда лишиться возможности ходить. С тех пор женщина начала регулярно заниматься на велотренажере и гулять. Именно ежедневные прогулки юбилярша назвала ключом к своему долголетию.

С возрастом женщина стала менее энергичной, однако продолжила вести активный образ жизни. Несмотря на почтенный возраст, Джексон регулярно гуляла по дороге у дома престарелых, где живет в настоящее время. Когда зрение и слух женщины начали ухудшаться, она изменила маршрут прогулок и стала ходить по дому. По словам сиделок Джексон, в конце концов из-за регулярной ходьбы на ковре в ее комнате истерся ворс. По мнению работников дома престарелых, женщина является воплощением упорства и целеустремленности.