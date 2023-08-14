Многие женщины любят носить обувь с высоким каблуком, так как она визуально удлиняет ноги и делает походку более грациозной. Однако регулярное ношение каблуков выше 5 сантиметров может негативно сказываться на здоровье.

Высокие каблуки портят естественную осанку – при ходьбе на каблуках спина прогибается в поясничном отделе, а таз подается вперед. Это приводит к постоянному напряжению мышц спины и болям в пояснице. Со временем может развиться сколиоз, остеохондроз или другие проблемы с позвоночником.

Во-вторых, при ходьбе на каблуках увеличивается нагрузка на коленные суставы. Из-за наклона стопы вперед, вес тела переносится на переднюю часть колена, что может стать причиной воспалительных процессов и травм.

Также высокие каблуки уменьшают площадь опоры стопы, из-за чего возрастает нагрузка на плюсневые кости. Это часто становится причиной развития плоскостопия и деформации стопы.

Поэтому ношение высоких каблуков должно быть умеренным и ограниченным по времени, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.