Врач заявила, что малоподвижный образ жизни может стать причиной набора веса

Врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, заведующая терапевтическим отделением медицинского центра Ольга Кениг рассказала о причинах набора веса.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» диетолог рассказала, что неправильно сбалансированный рацион, злоупотребление быстрыми углеводами, а также дефицит клетчатки могут привести к набору веса.

При этом, по словам Кениг, набор веса могут спровоцировать стресс, малоподвижный образ жизни и недостаточное употребление воды. Кроме того, нарушения сна также могут вызвать набор веса, особенно если человек ложится после полуночи и спит менее семи часов.