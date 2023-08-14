Какая вода вредит комнатным растениям и чем их поливать

Правильный полив комнатных растений — залог их здоровья и роста. Наши зеленые друзья, как и все живое, нуждаются в чистой безопасной воде, не содержащей опасных примесей и химикатов.

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О том, какие вещества могут навредить растениям и какую воду рекомендуется выбирать для полива, «Вечерней Москве» рассказала эксперт-биохимик технологической компании по производству фильтров для воды «Барьер» Мария Кулешова.

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Какая вода может навредить комнатным растениям

Вода с высоким содержанием минералов, известная как жесткая вода. Основные минералы, ответственные за жесткость, — это кальций и магний. Со временем они накапливаются в почве, влияя на доступность питательных веществ для растений.

Хлорированная вода. Водопроводная вода имеет повышенное содержание хлора, который добавляется муниципалитетами для дезинфекции. Это вещество может уничтожить полезные микроорганизмы в почве и даже повредить корни растений. Также следует избегать воды с высоким содержанием солей. Избыток солей может накапливаться в почве, что приведет к обезвоживанию и нарушению баланса питательных веществ в растениях.

Дистиллированная вода. Хотя дистиллированная вода является чистой, в ней отсутствуют важнейшие полезные вещества, необходимые для здорового роста. Использование дистиллированной воды в течение длительного времени может привести к дефициту питательных веществ в почве и привести к гибели растения.

Какая вода безопасна для полива

Родниковая вода. Если вы имеете доступ к чистой родниковой воде, то это может быть лучшим выбором для полива растений, так как она содержит больше питательных веществ, необходимых для роста растений. Однако не следует собирать воду в загрязненных районах, так как она может впитать вредные вещества из воздуха или почвы.

Фильтрованная вода. Современные системы фильтрации воды успешно справляются с удалением вредных примесей, в том числе хлора, фтора и тяжелых металлов, особенно опасных для растений. Также фильтрованная вода не изменяет pH-уровень почвы: не делает ее слишком щелочной или кислой.

Водопроводная вода, если она хорошо очищена. В некоторых регионах водопроводная вода безопасна для комнатных растений, поскольку она проходит качественную очистку от вредных примесей и болезнетворных микроорганизмов, а состояние инфраструктуры позволяет сохранить чистоту жидкости на пути к домашнему крану.

Как определить, можно ли поливать растения водой из крана

Визуальный осмотр: если вода имеет посторонний привкус, запах, цвет или мутность, то она однозначно нуждается в дополнительной очистке. Состояние сантехники и бытовых приборов: известковый налет и ржавчина в ванной, а также накипь в чайнике указывают на повышенное содержание минералов и солей жесткости в воде.

Экспресс-тесты. На рынке представлено множество наборов для тестирования качества воды в домашних условиях. Они позволяют быстро определить наличие хлора, железа, органических примесей, нитратов и других загрязнителей, которые заявлены производителем набора. Однако стоит учитывать, что такие тесты не могут давать 100-процентные верные результаты, а также не охватывают все возможные вредные вещества и примеси.

Лабораторный анализ — это наиболее точный и надежный способ определить состав воды у себя дома. Для этого достаточно найти ближайшую аккредитованную лабораторию с услугой проверки качества воды, а затем доставить необходимые пробы для анализа специалистам. Также подобные услуги оказывают производители очистительных систем с собственными лабораториями. Этот вариант позволит сразу же подобрать необходимый фильтр под состояние именно вашей воды.

Если водопроводная вода имеет высокое содержание хлора, солей металлов и других примесей, рекомендуется наладить дополнительный этап очищения как можно скорее. Такая вода вредит не только комнатным растениям: негативное воздействие распространяется, в том числе и на здоровье человека, а при длительном потреблении она даже способствует развитию различных заболеваний.

Чек-лист для правильного полива растений

Для полива комнатных растений рекомендуется использовать мягкую воду с низким содержанием солей и минералов.

Чаще всего водопроводная вода содержит большое количество примесей, таких как хлор, кальций, магний и других веществ, которые могут негативно повлиять на здоровье растений.

Для получения мягкой воды можно использовать специальные фильтры.

Наиболее полезной для полива растений будет родниковая вода, собранная в экологически чистых районах вдали от больших производств и заводов.