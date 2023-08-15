Без диет и упражнений: учёные разрабатывают чудо-таблетку для похудения

Учёные придумали революционное средство, способное бороться с избыточным весом. При этом процесс похудения будет происходить независимо от потребляемых калорий и качества пищи.

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Этот эффект достигается за счёт магния. Он способен замедлять способность митохондрий генерировать энергию.

Исследование проводилось на мышах. Для разработки версии, пригодной человеческому организму, потребуется более обширный эксперимент.

Грызуны, получавшие чудо-таблетку, теряли вес даже на высококалорийной пище. При этом общее количество потребляемой энергии превышало сожжённые ккал. Профессора также заметили снижение уровня холестерина и сахара в крови. Вторая группа мышей набрала жировую массу, хотя имела тот же рацион.