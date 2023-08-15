Врач: быстрое похудение приводит к проблемам с ЖКТ и отсутствию энергии

«Поначалу процесс снижения веса идет быстро за счет воды и гликогена. Именно на этом выезжают краткосрочные марафоны, где у вас отбирают пищу богатую углеводами, которые, как раз являются источниками гликогена и удерживают воду. А еще стремятся создать неадекватный дефицит меню на 1000-1200 ккал. По окончанию марафона вес все равно вернется, но только уже за счет жировой ткани: тело будет выглядеть дряблым и отечным, начнут сыпаться волосы, желудочно-кишечный тракт страдает, а энергии ноль», — уточняет врач в telegram-канале «Ямал здоров».