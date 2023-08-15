Диетолог рассказала о пользе сливы для людей старше 65 лет

"Слива будет избавлять от запоров и поможет поддержать своевременное высвобождение содержимого кишечника", – отметила она. Кроме того, слива помогает укрепить иммунитет пожилых людей, которые, как правило, подвержены простудам. "Клетчатка необходима для поддержания работы кишечника. Здоровьем последнего во многом определяется иммунная система и иммунный статус человека. Также в сливе есть витамин C, который тоже важен для иммунитета", – заключила Королева.