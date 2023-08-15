Диетолог Дианова назвала главный утренний ритуал для здоровья
Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказал о самом полезном утреннем ритуале. Она подчеркнула, что стакан воды, выпитый натощак сразу после пробуждения, может приносить организму неоценимую пользу.
При этом важно соблюдать ряд условий, чтобы получить максимальный эффект. Главное из них — вода должна быть комнатной температуры, а не ледяной или горячей.
Дианова пояснила, что стакан воды, выпитый натощак, способствует активизации процесса пищеварения, стимулирует моторику кишечника и пробуждает организм. Если человек приобрел подобную здоровую привычку, то это поможет нормализовать микрофлору органов ЖКТ, улучшить психоэмоциональное состояние.
Поклонники фруктовых акцентов в воде должны проявлять осторожность. Добавление апельсинового или лимонного сока в питьевую воду может придавать ей вкус и аромат, но необходимо помнить о возможных рисках. Дианова предупредила, что не стоит добавлять в воду апельсиновый или лимонный сок. Такой напиток может вызвать спазмы и негативно воздействовать на пищеварительную систему, предает Pravda.ru.
Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, как соблюдать правильный питьевой режим.