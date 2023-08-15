Диетолог Дианова назвала главный утренний ритуал для здоровья

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказал о самом полезном утреннем ритуале. Она подчеркнула, что стакан воды, выпитый натощак сразу после пробуждения, может приносить организму неоценимую пользу.

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При этом важно соблюдать ряд условий, чтобы получить максимальный эффект. Главное из них — вода должна быть комнатной температуры, а не ледяной или горячей.

Дианова пояснила, что стакан воды, выпитый натощак, способствует активизации процесса пищеварения, стимулирует моторику кишечника и пробуждает организм. Если человек приобрел подобную здоровую привычку, то это поможет нормализовать микрофлору органов ЖКТ, улучшить психоэмоциональное состояние.

Поклонники фруктовых акцентов в воде должны проявлять осторожность. Добавление апельсинового или лимонного сока в питьевую воду может придавать ей вкус и аромат, но необходимо помнить о возможных рисках. Дианова предупредила, что не стоит добавлять в воду апельсиновый или лимонный сок. Такой напиток может вызвать спазмы и негативно воздействовать на пищеварительную систему, предает Pravda.ru.