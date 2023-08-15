Врач перечислила причины дефицита витамина D

Все знают о том, как важен для организма этот витамин. Его нехватка влияет не только на работу наших конечностей, но также может вызвать ожирение, ухудшить память и состояние сердечно-сосудистой системы, а также спровоцировать появление рака. Нередко врачи дополнительно выписывают витамин D тем, кому его не хватает. Но иногда дефицит не уходит. Почему так происходит?

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Дефицит витамина D: почему он сохраняется

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Как объяснила в своём Telegram-канале эндокринолог Диляра Лебедева, у человека есть паращитовидные железы, которые вырабатывают паратгормон (ПТГ) — гормон, регулирующий обмен кальция и фосфора, помогающий в этом витамину D.

Работает это так:

снижается уровень витамина D — ПТГ растёт, а кальций вымывается из костей;

уровень витамина D выправляется — ПТГ падает, и кальций напитывает кости.

Поэтому если вы пропили курс витамина, но анализы не показывают повышение его уровня в крови, то, скорее всего, у вас просто высокий уровень ПТГ.

«Он будет повышен, если есть недостаток кальция и/или витамина D. Когда кальций в крови в норме, уровень ПТГ тоже нормализуется», — объяснила Лебедева.

Иногда бывает и так, что анализы в порядке, но витамин D не выполняет свои функции, так как не входит в свою активную форму из-за генетических полиморфизмов. В этом случае ПТГ также будет повышен.

Как определить дефицит витамина D

Заподозрить нехватку витамина D, кстати, не так уж и сложно. Достаточно убедиться, что у вас проявляются определённые признаки:

постоянно болят суставы и кости;

мышцы ноют после минимального напряжения;

руки и ноги как будто покалывает; походка «вразвалочку»;

головокружения;

ощущение жжения на губах и языке.

При возникновении любого из этих симптомов нужно обследоваться у врача, который назначит вам необходимые анализы.

Каких ещё витаминов может не хватать организму

Частенько россиянам не хватает не только витамина D, но и ряда других, например, В и Е. Дело в том, что наше питание не всегда позволяет полностью обеспечить организм нужными элементами. По мнению ряда врачей, человек недополучает порядка 20% витаминов.