101-летний невролог рассказал, как сохранить острый ум

Доктору Такеру недавно исполнился 101 год. Но он и не думает выходить на пенсию. Врач уже на протяжении 70 лет работает неврологом и не представляет жизни без заботы о пациентах. Вот какие способы сохранения активности мозга предлагает долгожитель.

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101-летний врач уверен: пенсия приближает старость. Поэтому, когда его спрашивают про возможное завершение медицинской практики, он всегда отвечает: "Чёрт возьми, нет!".

По словам доктора Такера, пока человек работает, у него есть цель и занятие в жизни. Поэтому его мозг постоянно занят, ему некогда расслабляться.

Кроме того, врач поддерживает социальные связи и постоянно пробует что-то новое. Вместе с женой и друзьями он часто выбирается в разные рестораны.

"К сожалению, в моём возрасте многие из моих самых близких друзей, членов семьи и коллег ушли из жизни. Но мне повезло, что моя работа позволила мне наладить отношения с более молодыми коллегами".