Раскрыт секрет азиатского долголетия: одна привычка поможет дожить до 100 лет
Люди в азиатских странах живут очень долго. До самой старости они полны сил и бодры. Оказывается, этому весьма способствует одна привычка.
«Моя родственница живет в Корее. Она и рассказала мне, что у них есть привычка – сидеть на полу. Я спросила у своего врача, и та подтвердила, что такое упражнение весьма полезно. Оно заставляет постоянно вставать и опускаться, мышцы напрягаются, тренируется координация движений», – рассказала челябинка Наталья Лукина.
Сидение на полу также способствует исправлению осанки и улучшает циркуляцию крови.