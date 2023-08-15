Раскрыт секрет азиатского долголетия

«Моя родственница живет в Корее. Она и рассказала мне, что у них есть привычка – сидеть на полу. Я спросила у своего врача, и та подтвердила, что такое упражнение весьма полезно. Оно заставляет постоянно вставать и опускаться, мышцы напрягаются, тренируется координация движений», – рассказала челябинка Наталья Лукина.