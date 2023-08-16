Опасные мифы о женском здоровье, в которые пора перестать верить
Как говорят сами врачи, примерно половина пациенток предпочитают корректировать проблемы, связанные с женским здоровьем, по советам подруг или же ищут информацию в Сети. При этом что из полученной информации правда, а к чему стоит отнестись скептически, задумывается далеко не каждая женщина. Мы решили собрать одни из самых популярных мифов, которые в реальности несут большую угрозу репродуктивной системе и организму женщины в целом, а потому все проблемы мы рекомендуем все же решать в кабинете вашего гинеколога и не заниматься самолечением.
Миф #1. Болезненная менструация — норма
В первые дни цикла у большинства женщин возникают неприятные ощущения и это действительно норма. Однако боли, особенно режущие или мешающие нормально функционировать в течение дня, должны заставить вас обратить внимание на ваше состояние. Чаще всего речь идет об изменениях в работе органов малого таза, возможны воспаления или классический вариант — эндометриоз, о котором вы не и не подозревали. В любом случае, сильные болевые ощущения нельзя назвать нормой ни в каком виде.
Миф #2. Прерванный половой акт защищает от беременности на 100%
Миф, который нарушил жизненные планы ни одного миллиона женщин. Причем этот миф удобен в большинстве случаев именно мужчинам, которые не хотят возиться с презервативом. Если вы не планируете беременность или же у вас намечается секс с новым партнером — всегда используйте барьерную защиту, и это как минимум. Все дело в том, что предэякуляте также содержатся сперматозоиды, достаточно всего одного «живчика», чтобы вы вспоминали этот секс всю свою жизнь, причем не всегда в положительном ключе.
Миф #3. Секс необходим женщине для здоровья
Многие специалисты уверены в том, что активная сексуальная жизнь помогает «разгонять кровь» в малом тазу и поддерживать иммунитет в порядке. В реальности все не так радужно. Что, если у вас нет постоянного партнера? Секс с малознакомыми людьми также можно считать безопасным мероприятием? Предлагаем вам самим ответить на этот вопрос. Наука не знает случаев смерти из-за отсутствия секса, а вот с проблемами инфекционного характера и о психологических нарушениях на фоне секса без желания сталкивается чуть ли не каждая четвертая женщина, котора также слышала о «целительном» сексе. Подумайте об этом.