Опасные мифы о женском здоровье, в которые пора перестать верить

Как говорят сами врачи, примерно половина пациенток предпочитают корректировать проблемы, связанные с женским здоровьем, по советам подруг или же ищут информацию в Сети. При этом что из полученной информации правда, а к чему стоит отнестись скептически, задумывается далеко не каждая женщина. Мы решили собрать одни из самых популярных мифов, которые в реальности несут большую угрозу репродуктивной системе и организму женщины в целом, а потому все проблемы мы рекомендуем все же решать в кабинете вашего гинеколога и не заниматься самолечением.

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Миф #1. Болезненная менструация — норма

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В первые дни цикла у большинства женщин возникают неприятные ощущения и это действительно норма. Однако боли, особенно режущие или мешающие нормально функционировать в течение дня, должны заставить вас обратить внимание на ваше состояние. Чаще всего речь идет об изменениях в работе органов малого таза, возможны воспаления или классический вариант — эндометриоз, о котором вы не и не подозревали. В любом случае, сильные болевые ощущения нельзя назвать нормой ни в каком виде.

Миф #2. Прерванный половой акт защищает от беременности на 100%

Миф, который нарушил жизненные планы ни одного миллиона женщин. Причем этот миф удобен в большинстве случаев именно мужчинам, которые не хотят возиться с презервативом. Если вы не планируете беременность или же у вас намечается секс с новым партнером — всегда используйте барьерную защиту, и это как минимум. Все дело в том, что предэякуляте также содержатся сперматозоиды, достаточно всего одного «живчика», чтобы вы вспоминали этот секс всю свою жизнь, причем не всегда в положительном ключе.

Миф #3. Секс необходим женщине для здоровья