Врач рассказал, от каких инфекций не защищает презерватив
Барьерная контрацепция — один из самых распространенных и безвредных методов защиты от нежелательной беременности. Однако презервативы помогают снизить риск передачи венерических заболеваний, но не защищают от них полностью. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-дерматовенеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.
«Всего существует более 30 видов вирусов, бактерий и паразитов, которые передаются от человека к человеку при любом половом контакте. От большинства из них презерватив может защитить, но только при правильном использовании. Самое элементарное правило — один и тот же контрацептив нельзя использовать дважды. Для каждого полового акта необходим новый. Кроме того, презерватив лучше надевать сразу, еще до прелюдии. Это исключит непосредственный контакт с половыми органами, а также различными биологическими жидкостями, в которых может содержаться возбудитель инфекции», — заявил врач.
По словам медика, несмотря на надежность метода, презервативы сравнимы с каской — они защищают, но только одну часть тела, и то не от всего. Например, презерватив может не уберечь человека от генитального герпеса, вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), вируса папилломы человека (ВПЧ) или сифилиса. И если бактериальную инфекцию можно вылечить, то вирусная чаще всего остается в организме навсегда.
«У презерватива есть один большой недостаток — он защищает только закрытую область. При сифилисе и генитальном герпесе очаги инфекции появляются не только на половом члене или в области влагалища, но и на других частях промежности или слизистой оболочки (например, полости рта). То же самое касается и вируса папилломы человека: он провоцирует появление кожных наростов в области гениталий, и заразиться им можно даже в презервативе — просто от контакта с пораженной кожей», — подчеркнул он.
Наибольшую опасность ВПЧ представляет для женщин. 16-й и 18-й типы вируса могут спровоцировать рак шейки матки. Использование презервативов не исключает заражения, но сводит его риск к минимуму. Лучшая защита от онкогенного ВПЧ — вакцинация, которую девочкам проводят еще до начала половой жизни.
«Передача ВИЧ при использовании презерватива маловероятна — такой метод контрацепции защищает от вируса на 98%. Но если ВИЧ-положительный партнер не проходит специальную терапию и не принимает лекарства, вероятность заразиться сохраняется даже при защищенном половом акте», — резюмировал дерматовенеролог.