Врач рассказал, от каких инфекций не защищает презерватив

«Всего существует более 30 видов вирусов, бактерий и паразитов, которые передаются от человека к человеку при любом половом контакте. От большинства из них презерватив может защитить, но только при правильном использовании. Самое элементарное правило — один и тот же контрацептив нельзя использовать дважды. Для каждого полового акта необходим новый. Кроме того, презерватив лучше надевать сразу, еще до прелюдии. Это исключит непосредственный контакт с половыми органами, а также различными биологическими жидкостями, в которых может содержаться возбудитель инфекции», — заявил врач.