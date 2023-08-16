Девушка потеряла сознание после советов блогера

13-летняя девушка следила за блогером-миллионником Александрой Котской в социальных сетях. На канале девушка рассказывает про свою жизнь и делится секретами красоты.

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В одном из своих видео блогер поделилась своим опытом экстремального похудения. Перед свиданием она выпила несколько десятков таблеток слабительного. Школьница решила попробовать методику блогера, после чего потеряла сознание.

Мама девочки вызвала медиков, и пострадавшей была оказана первая помощь. Родительница опасалась, что та хотела таким образом свести счёты с жизнью. Однако школьница рассказала, что хотела быстро сбросить лишний вес и по примеру блогера выпила несколько десятков таблеток слабительного препарата. Сейчас её жизни ничего не угрожает.