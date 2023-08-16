Диетолог перечислила принципы правильной диеты

Диетолог Волынкина перечислила принципы правильной диеты
Диетолог и тренер Мария Волынкина перечислила принципы правильной диеты, которых стоит придерживаться. Об этом сообщает News.ru.
Эксперт отметила, что человек, который сел на диету, должен следить за режимом сна, потреблением воды, нормой калорий, а также соотношением белков, жиров и углеводов.
Утром диетолог посоветовала употреблять белок и сложные углеводы. Например творог, яйца или гречку. В обед необходимо уменьшить количество углеводов, поэтому подойдут блюда из мяса, птицы или рыбы в овощами. Вечером углеводы стоит минимизировать, так как они нужны утром для того, чтобы давать заряд энергии.
Волынкина напомнила о соблюдении режима и необходимости спать по восемь часов в сутки, а также об употреблении воды. Необходимо пить 0,3 литра на килограмм веса. Норму калорийности нужно добирать, исходя из количества тренировок.
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