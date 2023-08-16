Диетолог перечислила принципы правильной диеты

Диетолог и тренер Мария Волынкина перечислила принципы правильной диеты, которых стоит придерживаться. Об этом сообщает News.ru.

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Эксперт отметила, что человек, который сел на диету, должен следить за режимом сна, потреблением воды, нормой калорий, а также соотношением белков, жиров и углеводов.

Утром диетолог посоветовала употреблять белок и сложные углеводы. Например творог, яйца или гречку. В обед необходимо уменьшить количество углеводов, поэтому подойдут блюда из мяса, птицы или рыбы в овощами. Вечером углеводы стоит минимизировать, так как они нужны утром для того, чтобы давать заряд энергии.

Волынкина напомнила о соблюдении режима и необходимости спать по восемь часов в сутки, а также об употреблении воды. Необходимо пить 0,3 литра на килограмм веса. Норму калорийности нужно добирать, исходя из количества тренировок.