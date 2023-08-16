Названы простые приемы для улучшения сна в жару

Чтобы быстро уснуть и крепко спать в жару нужно охладить точки, которые регулируют температуру тела, — колени, лодыжки, запястья, шею, пах и локти. Этот и другие простые приемы для улучшения сна в знойную погоду подсказала эксперт по сну Нерина Рамлахан изданию The Independent.

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Рамлахан посоветовала прикладывать к точкам охлаждения смоченное холодной водой полотенце или наполненную льдом грелку. По ее словам, этот способ поможет быстро остыть и погрузиться в сон. Того же результата можно достичь, приняв прохладный или теплый душ. Рамлахан предупредила, что не надо поливать себя холодной водой, так как после такой процедуры тело начнет стремительно согреваться и ощущение прохлады быстро исчезнет.

Эксперт по сну также назвала несколько способов, помогающих понизить температуру воздуха в спальне до оптимальных значений — от 16 до 21 градуса. Для этого она посоветовала не открывать окна и шторы в течение солнечного дня, а вечером поставить перед вентилятором противень со льдом.

Кроме того, Рамлахан рекомендовала в знойную погоду практиковать раздельный сон с партнером и выбирать спальное место, расположенное близко к полу, так как там температура воздуха ниже.

«Держите ноги в прохладе, не укрывайте их одеялом или положите на пакет со льдом», — сказала специалистка.

Рамлахан посоветовала в жару тренироваться утром, а не вечером, чтобы не разогревать тело перед сном. Кроме того, лучше отказаться от острой пищи за три часа до сна.