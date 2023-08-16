Врач предупредила о вреде жаренного на масле мяса после 50

Почему так называемый водораздел в 50? Потому что в 50 начинают активно идти процессы старения, ЖКТ слабее работает, хуже вырабатываются ферментные системы. Мы к 50 годам, особенно жители городских селений, имеем больший букет заболеваний. Почему после 50 реально надо убрать жареное мясо? Невозможно в большом объёме потреблять такие виды блюд, которые именно жарятся, и думать, что наш организм всё переварит. У большинства лишний вес, диабет и такая странная болячка, как атрофический гастрит — слизистая желудка настолько изменена, что ей уже тяжело даётся такая пища, она её уже не будет переваривать достаточно, этапы пищеварения будут нарушены на начальных стадиях. И мы, даже потребляя большое количество белка, иногда удивляемся, почему у нас общий белок в крови при этом низковат. Потому что надо на кулинарную обработку обратить внимание. Есть множество подходов. Первый, самый простой — проанализируйте, как часто вы это едите и сократите вдвое. Второе решение — контактный гриль. Он даёт и красивый вид, и не зажаривает до умопомрачения».