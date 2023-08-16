$97.42-3.62106.57-4.11

Микрозелень и овощи признали взаимозаменяемыми при похудении

Ученые из Университета Мэриленда признали микрозелень и зрелые овощи взаимозаменяемыми продуктами при похудении. Работа, представленная на конференции Американского химического общества (ACS), показала, что оба варианта могут ограничить набор веса. Краткий обзор представлен на Medical Xpess.

Микрозелень и овощи признали взаимозаменяемыми при похудении
© Lenta.ru

Авторы сосредоточили свое внимание на краснокочанной капусте. Они заметили, что как молодая, так и полностью зрелая капуста препятствовали прибавке в весе у мышей, которых кормили диетой с высоким содержанием жиров. При этом набор питательных веществ в капусте со временем изменился. Так, микрозелень была значительно богаче (в пять раз больше, чем в зрелом овоще) такими веществами, как глюкозинолаты, известные своим защитным действием от рака. Аналогичные результаты наблюдались в нескольких других видах крестоцветных.

Предполагается, что подобные эффекты были вызваны воздействием продуктов на микробиом подопытных. В будущем планируется провести дополнительные исследования, которые покажут, будут ли люди испытывать те же преимущества.

В июле 2023 года сотрудники Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана пришли к выводу, что употребление экологически чистых продуктов способствует увеличению продолжительность жизни на 25 процентов.