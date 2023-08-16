Микрозелень и овощи признали взаимозаменяемыми при похудении

Авторы сосредоточили свое внимание на краснокочанной капусте. Они заметили, что как молодая, так и полностью зрелая капуста препятствовали прибавке в весе у мышей, которых кормили диетой с высоким содержанием жиров. При этом набор питательных веществ в капусте со временем изменился. Так, микрозелень была значительно богаче (в пять раз больше, чем в зрелом овоще) такими веществами, как глюкозинолаты, известные своим защитным действием от рака. Аналогичные результаты наблюдались в нескольких других видах крестоцветных.