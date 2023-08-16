Врач рассказала, против каких болезней полезны огурцы

Употребление огурцов способствует профилактике опасных заболеваний, в том числе рака, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, особенно полезной является кожура овоща, содержащая в себе особое вещество — кукурбитацин.

© News.ru

Медицинский специалист отмечает, что кукурбитацин не дает клеткам крови «слипнуться», что позволяет снизить риск образования тромбов в сосудах. Кроме того, это вещество полезно для профилактики рака молочной железы. Наконец, употребление огурцов может помочь предотвратить обезвоживание организма. По словам Малышевой, четыре огурца заменяют один стакан воды. При этом они намного полезнее, чем арбузы.

Огурцы, кабачки, арбузы — это продукты, которые могут заменить нам воду. Но заменять воду нужно [продуктами] без калорий. И тут огурцы являются чемпионами, они имеют самую низкую калорийность, а арбузы — самую высокую, — рассказал врач-кардиолог Герман Гандельман.