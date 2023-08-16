Эксперт перечислила способы быстро уснуть в жару

Эксперт по сну Нерина Рамлахан перечислила лайфхаки, которые помогут быстро уснуть в жару. Об этом сообщает издание The Independent.

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Рамлахан посоветовала обратить внимание на точки, которые помогают регулировать температуру тела. К ним относятся локти, колени, запястья, пах и лодыжки. Именно их нужно охлаждать.

Она отметила, что лучше всего прикладывать к эти местам прохладное полотенце или грелку со льдом. Так организм остынет, а человек быстро уснет.

Чтобы охладить помещение, не стоит открывать окна на протяжении дня. Перед сном можно включить вентилятор и поставить около него поднос со льдом.

Для ощущения прохлады нужно спать отдельно от партнера, а также выбирать место, расположенное ближе к полу. Не стоит тренироваться по вечерам и употреблять на ночь острую пищу, а также принимать холодный душ. Все это будет способствовать нагреванию тела.