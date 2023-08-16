Врач назвала причины, которые вызывают желание делать частые перекусы

Частые перекусы могут быть вызваны различными причинами, в том числе неправильным питанием, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, такое происходит, если человек ест быстрорастворимые каши, бутерброды с белым хлебом или пьет сладкий чай. В этом случае чувство насыщения быстро проходит, поэтому вновь появляется желание перекусить, пояснила эксперт.

«Недостаток выработки гормонов щитовидной железы может приводить к определенной потере энергии, и человеку, чтобы взбодриться, нужно перекусить. Неправильный сон или его недостаток также провоцируют это. Кортизол (гормон стресса — прим. ред.) вместо того, чтобы снижаться, остается надолго и стимулирует к поиску высокоэнергетической еды. Человек начинает заедать стресс», — продолжила Соломатина.

Иногда человек может спутать чувство голода с жаждой, предупредила специалист. Поэтому пить воду нужно чаще. Чтобы бороться с постоянным желанием перекусить, она рекомендует выяснить причину, которая вызывает голод, и постараться устранить ее. Помимо этого, можно заменить сладкие перекусы на более полезные продукты с низким гликемическим индексом.