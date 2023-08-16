Ученые перечислили заболевания, с которыми помогает бороться овес

Из овса производят овсяную крупу, муку, хлопья, толокно и многие другие продукты. Специалисты провели метаанализ проведенных в период с 2012 по 2023 год научных работ, в которых изучалось использование овсяных продуктов и добавок для модуляции функции кишечного микробиома.

Авторы установили, что в овсе содержатся уникальные фенольные соединения, например, авенантрамиды, авенаколизаты и авенацины. Они обладают противовоспалительными свойствами, что, по словам ученых, указывает на их способность защитить от рака толстой кишки, ишемической болезни сердца и дерматологических проблем. Более того, в овсе содержится витамин Е – он также обладает антиоксидантными свойствами, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.