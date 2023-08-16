Эксперты рассказали о способах получать все необходимые витамины

В сети распространена информация о том, что все витамины можно получить за счет правильного питания. Также часто встречаются мнения о несовместимости находящихся витаминов в аптечных комплексах из-за чего развиваются аллергия, тошнота и прочие неприятные последствия. В сообщениях встречается информация и о том, что синтетические витамины не усваиваются. Специалисты высказали мнение о том, можно ли получить все необходимые витамины из еды и опасны ли поливитамины.

Эксперты не пришли к единому выводу о способности современного человека получить все необходимые витамины из еды.

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«Обычному человеку не нужны дополнительные добавки с витаминами - он получает достаточно из пищи», — сказано в Роспотребнадзора.

При этом заведующая лабораторией витаминов и минеральных веществ ФБГУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталья Жилинская в комментарии для федерального проекта «Здоровое-питание.рф» отметила, что рацион современного человека не позволяет обеспечить организм витаминами.

«Проще говоря, мы не можем съесть такое количество еды, чтобы обеспечить свой организм всем набором витаминов и минеральных веществ с пищей. Будем есть больше — станем толстеть, получим целый букет заболеваний в связи с избыточной массой тела», — подчеркнула она.

Но врачи сходятся во мнении, что поливитамины при правильном приеме и после консультации специалиста не несут вред.

«Синтетические витамины ничем не хуже тех, которые входят в состав пищевых продуктов, потому что химическая формула веществ одинаковая. Более того, усвояемость витаминов из продуктов часто определяется по усвояемости их из витаминно-минерального комплекса. Во всем нужна разумная мера», — подчеркнула Жилинская.

«Есть люди, которым они нужны, например, беременным рекомендуют принимать добавку с фолиевой кислотой, которую они должны будут принимать до 12-й недели беременности. Веганам и вегетарианцам лучше принимать добавку с B12 и другими витаминами группы B, так как в их рационе его недостаточно. Добавку с витамином D3 зимой и осенью стоит употреблять людям, которые живут там, где мало солнца», — также отметили на сайте Роспотребнадзора.

Передозировка витаминами может вызывать негативные последствия для организма, подчеркнула Жилинская.

«Если человек покупает витаминно-минеральные комплексы, разрешенные к продаже в России или на территории Таможенного союза, то риска передозировки нет», — отметила специалист.