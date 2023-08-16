Врач Ионченкова: эмаль на зубах у беременных может повреждаться из-за рвоты
Врач Ионченкова: эмаль на зубах у беременных может повреждаться из-за рвоты. За здоровьем полости рта нужно следить всю жизнь. Но женщинам особенно важно уделять этому внимание во время беременности, кормления грудью и в период менопаузы. Стоматологические проблемы, проявившиеся во время вынашивания ребёнка, могут навредить не только маме, но и будущему малышу, предупредила стоматолог-терапевт DocDent Мария Ионченкова.
Как беременность влияет на зубы
- дёсны становятся слишком чувствительными к раздражителям;
- частое явление — гингивит беременных. Обычно он начинается на втором месяце беременности, а к восьмому достигает пика. После родов проблема исчезает;
- увеличивается количество кариозных зубов.
Почему у беременных бывает кариес
Кариес у беременных, вопреки распространённому мифу, связан вовсе не с тем, что будущему ребёнку нужно много кальция для роста. Во всяком случае нет никаких научных оснований полагать, что плод берёт этот самый кальций из зубов матери, отметила Ионченкова.
- снижение концентрации кальция. Во время беременности метаболизм костной ткани удваивается, но ионизированного кальция в организме будущей матери столько же, сколько и было до беременности;
- тошнота и рвота. Такие симптомы бывают у 70% беременных.
Рвота не лучшим образом влияет на гигиену полости рта и может вызывать эрозию зубной эмали.
Как уберечь зубы при беременности
Навестить стоматолога стоит на этапе планирования беременности. Женщине стоит пройти полный осмотр, добиться оптимальной гигиены и выработать привычку её поддерживать.
Но и во время вынашивания ребёнка посещать стоматолога нужно. Множество мифов о том, что лечить зубы беременным якобы небезопасно, приводит к тому, что женщины получают недостаточно стоматологической помощи. Однако именно внимательное отношение к гигиене полости рта поможет предотвратить проблемы с зубами у будущей мамы.
В приказе Минздрава говорится, что стоматолог должен осматривать женщину 2 раза за всю беременность, отметила эксперт.
Какие процедуры с зубами не делают беременным
Если женщина не успела вылечить зубы до беременности, идти на приём к стоматологу без опасений она может со второго триместра, рассказал врач-стоматолог, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог, кандидат медицинских наук Магомед Дахкильгов.
В первом триместре лечить зубы нежелательно, потому что в анестетиках, используемых стоматологами, есть препараты типа эпинефрина, которые могут плохо повлиять на течение беременности. Но и терпеть острую боль не надо: на этот случай у врачей есть щадящие препараты и методики.
Вообще во время беременности можно делать все процедуры с зубами, которые не требуют приёма антибиотиков, отметил стоматолог. Единственная манипуляция, которая категорически запрещена беременным, — имплантация. Причина как раз в том, что при этом нужно пить курсы антибиотиков, а ещё часто делать рентген.
Как защитить зубы при беременности
- настроить правильный режим питания, чтобы всех необходимых веществ было достаточно и для мамы, и для ребёнка;
- принимать специальные витаминно-минеральные комплексы для беременных;
- отслеживать своё состояние у гинеколога, который при необходимости может направить на анализы гормонов и каких-то других веществ;
- регулярно посещать стоматолога, чтобы выявить возможные проблемы как можно раньше (например, кариес на раннем этапе можно лечить даже без применения бормашины).