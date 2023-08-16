Врач Ионченкова: эмаль на зубах у беременных может повреждаться из-за рвоты. За здоровьем полости рта нужно следить всю жизнь. Но женщинам особенно важно уделять этому внимание во время беременности, кормления грудью и в период менопаузы. Стоматологические проблемы, проявившиеся во время вынашивания ребёнка, могут навредить не только маме, но и будущему малышу, предупредила стоматолог-терапевт DocDent Мария Ионченкова.

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Как беременность влияет на зубы

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дёсны становятся слишком чувствительными к раздражителям;

частое явление — гингивит беременных. Обычно он начинается на втором месяце беременности, а к восьмому достигает пика. После родов проблема исчезает;

увеличивается количество кариозных зубов. Изменение уровня гормонов в организме беременной женщины напрямую влияет на состояние ротовой полости, предупредила стоматолог. Как это проявляется:

Почему у беременных бывает кариес

Кариес у беременных, вопреки распространённому мифу, связан вовсе не с тем, что будущему ребёнку нужно много кальция для роста. Во всяком случае нет никаких научных оснований полагать, что плод берёт этот самый кальций из зубов матери, отметила Ионченкова.

снижение концентрации кальция. Во время беременности метаболизм костной ткани удваивается, но ионизированного кальция в организме будущей матери столько же, сколько и было до беременности;

тошнота и рвота. Такие симптомы бывают у 70% беременных. Почему же тогда беременные страдают от кариеса? Причины две:

Рвота не лучшим образом влияет на гигиену полости рта и может вызывать эрозию зубной эмали.

Как уберечь зубы при беременности

Навестить стоматолога стоит на этапе планирования беременности. Женщине стоит пройти полный осмотр, добиться оптимальной гигиены и выработать привычку её поддерживать.

Но и во время вынашивания ребёнка посещать стоматолога нужно. Множество мифов о том, что лечить зубы беременным якобы небезопасно, приводит к тому, что женщины получают недостаточно стоматологической помощи. Однако именно внимательное отношение к гигиене полости рта поможет предотвратить проблемы с зубами у будущей мамы.

В приказе Минздрава говорится, что стоматолог должен осматривать женщину 2 раза за всю беременность, отметила эксперт.

Какие процедуры с зубами не делают беременным

Если женщина не успела вылечить зубы до беременности, идти на приём к стоматологу без опасений она может со второго триместра, рассказал врач-стоматолог, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог, кандидат медицинских наук Магомед Дахкильгов.

В первом триместре лечить зубы нежелательно, потому что в анестетиках, используемых стоматологами, есть препараты типа эпинефрина, которые могут плохо повлиять на течение беременности. Но и терпеть острую боль не надо: на этот случай у врачей есть щадящие препараты и методики.

Вообще во время беременности можно делать все процедуры с зубами, которые не требуют приёма антибиотиков, отметил стоматолог. Единственная манипуляция, которая категорически запрещена беременным, — имплантация. Причина как раз в том, что при этом нужно пить курсы антибиотиков, а ещё часто делать рентген.

Как защитить зубы при беременности