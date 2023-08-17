Назван неожиданный виновник ожирения у женщин
Гормональные таблетки усиливают тягу к пище, богатой простыми углеводами. То есть к фастфуду, выпечке, конфетам, макаронам, газировке и т. п. Одновременно в организме задерживается жидкость. Если не следить за своим рационом при применении контрацептивов, можно быстро набрать вес, а то и заработать ожирение.
Врач Елена Зяблова объяснила, как минимизировать побочные эффекты гормональных препаратов.
Гормональные препараты и вес
- гормоны щитовидной железы и надпочечников;
- женские и мужские половые гормоны;
- лекарственные препараты, содержащие эти гормоны.
По словам Елены Зябловой, масса тела может как снижаться и увеличиваться в зависимости от количества гормонов.
От каких гормональных препаратов можно поправиться
- вес;
- рацион питания;
- физическую активность;
- имеющиеся заболевания, которые могут повлиять на набор веса при применении контрацептивов.
Также набрать вес рискуют женщины, которые долгое время принимают глюкокортикоидные гормоны (гормоны надпочечников). Препараты влияют на уровень глюкозы в крови, жировой обмен и перераспределение жировой ткани.
Зяблова подчеркнула, что такие гормональные препараты нужно принимать только по назначению врача под медицинским наблюдением. К питанию придётся подходить очень серьезно.
Как минимизировать побочки от гормональных препаратов
- не начинайте принимать гормоны без осмотра врача и обследования;
- уделяйте больше внимания спору и регулярным прогулкам;
- строже обычного следите за своим питанием;
- если чувствуете, что что-то идёт не так, как можно быстрее обратитесь к специалисту.
А как же гормон похудения?
Если есть гормоны, из-за которых поправляешься, значит, должен быть гормон, из-за которого худеешь. И он действительно есть — это лептин. Правильнее его называть не гормоном похудения, а гормоном сытости. Потому что он отвечает именно за чувство насыщения. Нетрудно догадаться, что чем быстрее мы будем насыщаться при приёме пищи, тем меньше будем съедать.
По словам эндокринолога Елизаветы Дзантиевой, для активации лептина понадобится диета , но не в привычном понимании этого слова. Речь идёт скорее о правильных пищевых привычках:
- голодать нельзя — нужно питаться правильно и сбалансированно;
- спокойно и постепенно урезать углеводы, полностью от них не отказываясь;
- есть на завтрак белки, не питаться перед телевизором или залипая в телефоне;
- есть спокойно и, никуда не торопясь, пережёвывать еду — тогда у гормона будет больше времени на активацию.