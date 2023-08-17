Названы самые опасные народные косметические средства

Некоторые народные средства, которые женщины нередко используют для ухода за собой, могут привести к серьезным, а иногда и к непоправимым последствиям для здоровья.

О трех самых опасных из них «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время Красоты», кандидат медицинских наук Татьяна Энтель.

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В первую очередь она обратила внимание на такое народное средство, как чистотел для удаления бородавок и родинок. Опасность такого метода удаления новообразований, по словам врача, заключается в действующем веществе растительного компонента, который может привести к неконтролируемым ожогам и рубцеванию ткани. Но более опасно само желание пациента удалить новообразование самостоятельно.

«Среди новообразований могут быть родинки, которые, действительно, необходимо удалить, но только посредством хирурга-онколога с последующей гистологией для дифференцировки этих новообразований. Попытка самостоятельно удалить злокачественное новообразование кожи и даже изначально доброкачественное новообразование может привести к быстрому формированию различных видов онкологических заболеваний кожи», — предупредила Энтель.

Также она отметила, что серьезную опасность представляет использование народных средств для усиления загара, например, растительного масла или сока инжира.

«Известны случаи, когда под воздействием сока инжира — выраженного фотосенсибилизатора, молодые девушки получали такие сильные ожоги, которые приводили к непоправимым последствиям для их здоровья», — рассказала косметолог.

Кроме того, по словам специалиста, к серьезным ожогам лица и тела может привести использование различных народных средств для отбеливания кожи. К ним, в частности, относятся сода, перекись и водород. Они не только могут нанести серьезный вред здоровью или, в лучшем случае, оказаться неэффективными, но и усугубить уже имеющуюся пигментацию.