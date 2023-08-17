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Врач рассказал, способствует ли употребление кофе похудению

Употребление кофе не поможет избавиться от лишнего веса. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Врач рассказал, способствует ли употребление кофе похудению
© Сетевое издание m24.ru

По его словам, кофе вызывает учащенное сердцебиение и улучшает перистальтику кишечника. Но эффект настолько незначительный, что не поможет сбросить лишний вес.

"Поэтому пить кофе с целью похудеть абсолютно бесполезно", – подчеркнул диетолог.

Эксперт добавил, что после употребления кофе цифры на весах могут совсем немного уменьшиться. Но это не говорит о том, что напиток помогает похудеть, обратил внимание Арзамасцев.

"Кофе просто выводит у человека воду. Так что мы не говорим о том, что этот продукт стимулирует жиросжигание", – заключил эксперт.