Врач рассказал, способствует ли употребление кофе похудению

Употребление кофе не поможет избавиться от лишнего веса. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, кофе вызывает учащенное сердцебиение и улучшает перистальтику кишечника. Но эффект настолько незначительный, что не поможет сбросить лишний вес.

Эксперт добавил, что после употребления кофе цифры на весах могут совсем немного уменьшиться. Но это не говорит о том, что напиток помогает похудеть, обратил внимание Арзамасцев.