Почему клонит в сон после обеда и как себе помочь

Так бывает, что утром мы полны сил, готовы свернуть горы и эффективно работаем. Но стоит только пообедать, всю нашу энергию как ветром сдуло, хочется поспать и отдохнуть. Почему это происходит и можно ли с этим что-то сделать?

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Повезло жителям Средиземноморья — у них есть сиеста! Это время в середине дня, когда они неспешно обедают, а после вкусной и обильной трапезы отдыхают, не торопясь тут же после еды вернуться к работе. Такое времяпрепровождение в дневное время обусловлено климатическими особенностями, в летний зной работать в самый пик жары — занятие такое себе, поэтому люди прячутся в тени, а там хорошо как насладиться полезной трапезой, так и отдохнуть.

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Но мы живем не только в другом климате, но и в другом ритме, и хорошо если действительно позволяем себе спокойно пообедать и передохнуть в законный перерыв длиною в час. Как давно вы обедали именно отведенные вам 60 минут? Согласитесь, вспомнить сложно. Вот и получается: быстро поели на бегу, потом стремительно приступаем к работе, а от энергии и запала вдруг не осталось ни следа. С чем это связано, и что с этим делать?

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Во-первых, все дело в физиологии. Так работает наша гормональная и нервная система: когда мы голодны, мы активизируемся для поиска пищи. Легкая слабость и временное снижение (именно снижение, а не бессилие) после еды — это норма. Система голод-насыщение регулируется нашей нервной системой, она дает сигналы, когда и какие гормоны и нейромедиаторы выделять. За голод отвечает симпатическая нервная система — это активность, а вот когда мы поели, включается парасимпатика, которая отвечает за расслабление (ведь мы сняли появившееся напряжение с помощью еды, утолив голод).

Во-вторых, есть патологические состояния, с которыми должен разбираться врач. Если вы воспользуетесь советами ниже, а дневная сонливость после обеда никак не поменяется, рекомендуем обратиться к специалисту в поликлинике.

Как побороть послеобеденную сонливость?

Банально, но действенно: не переедайте!

Да-да, следить за объемом дневной порции очень важно, так как чем она больше, тем больше включится парасимпатическая нервная система, которая начнет выработку нейромедиаторов — гормонов сна, а выработка гормона, который отвечает за бодрость, снизится. Поэтому обязательно завтракайте утром — это станет профилактикой накопленного чувства голода к обеду, можете сделать легкий второй завтрак, если у вас раннее утро. Поверьте, за обедом не нужно съедать половину коровы, достаточно небольшого кусочка, который хорошо дополнить порцией салата и любимым гарниром.

Прогуляйтесь!

После обеда хорошо немного пройтись на свежем воздухе. Так вы поможете мозгу получить дополнительный кислород и взбодритесь. После обеда кровь приливает к ЖКТ, поэтому мозг может быть немного затуманенным. Небольшая прогулка в соседнем парке хорошо подействует на весь организм, в том числе снизит тревожность, если на работе неприятности.

Снижайте количество сахара и жира в обеденное время

Жиры являются наиболее трудноперевариваемыми питательными веществами по сравнению с белками или углеводами. А это еще больше включит парасимпатическую систему и расслабление. Но жир жиру рознь, речь больше о трансжирах, которые содержатся в жареной пище. Жареный картофель и другие продукты, которые готовились в большом количестве масла — не лучший выбор. А вот от куска рыбы отказываться не стоит.

Пища с высоким содержанием добавленного сахара, а также рафинированных углеводов может иметь такое же влияние на ваш организм. Отдавайте предпочтение цельным продуктами и сложным углеводам — цельнозерновому хлебу, макаронам из твердых сортов пшеницы, крупам. От газированных напитков тоже лучше отказаться, в них очень много добавленного сахара.

Убедитесь, что вы высыпаетесь

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Полноценный ночной сон может помочь избежать сонливости на следующий день. Сон — важнейший регулятор гормонов, в том числе и тех, которые регулируют голод и насыщение. Если вы недосыпаете, ваше тело, вероятно, подавляет гормон лептин, который сообщает вашему мозгу, что вы больше не голодны и чувствуете себя сытым. Недостаток сна также может повысить уровень грелина — гормона, сигнализирующего о том, что вы голодны и нуждаетесь в еде. Замечаете, когда после бессонных ночей рука так и тянется к коробке с пончиками? Это оно.

Соберите еду с собой

Сегодня уже никого не смутит контейнером с едой, который вы собрали из дома. Такая стратегия поможет вам быть уверенным в том, что вы не останетесь без обеда, даже если у вас очень мало времени, а также сделает обед качественным, ведь вы наверняка будете собирать его из более здоровых принципов питания. К тому же вы точно сможете отрегулировать количество жира и сахара, а это немаловажно.