Блогер раскрыла опасные последствия сна с кольцами на руках

Блогерша Брианна (фамилия неизвестна) из Нью-Йорка, США, с никнеймом @briannap31 раскрыла опасные последствия сна с кольцами на руках. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

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По словам девушки, она вернулась домой после вечеринки и забыла снять украшение, прежде чем лечь в кровать. Утром она обнаружила, что ее средний палец, на котором было кольцо, отек и увеличился в размерах.

Юзерша отметила, что испробовала несколько способов избавиться от предмета. Так, в том числе она держала руку в ледяной воде и обматывала палец нитью, однако не добилась успеха.

«Это не слезливая история, это настоящий хоррор. (...) Худший день в моей жизни», — заявила американка.