Как не обгореть на солнце и что делать, если все-таки обгорели: первая помощь
Чтобы загорать без ожогов, прежде всего нужно избегать пребывания на солнце в пиковые часы с 10.00 до 16.00, использовать солнцезащитный крем и принимать дозы солнца постепенно, начиная с небольших интервалов. Если все-таки случилось неприятное, следует принять срочные меры, чтобы облегчить дискомфорт и ускорить процесс заживления кожи.
Обгорание может вызвать покраснение, болезненность, шелушение и даже сильные отёки. Вот некоторые рекомендации о том, что нужно делать, если вы обгорели на солнце.
- Уйдите в тень и избегайте солнечных лучей. После обгорания кожа становится очень чувствительной, поэтому избегайте дополнительного воздействия ультрафиолета. Найдите тенистое место или оставайтесь в помещении, чтобы не усугубить состояние кожи.
- Пейте много воды: обгорание может вызвать обезвоживание. Перестараться тут невозможно, лучше больше, чем меньше, чтобы восстановить нормальный уровень гидратации организма.
- Используйте увлажняющие лосьоны или гели. Нанесите эти средства на обгоревшие участки кожи немедленно. Лосьон с алоэ вера или пантенол смягчат и увлажнят кожу. Подойдет и народное средство – обычная сметана.
- Избегайте раздражающих веществ. Скрабы или агрессивные моющие средства – строго мимо!
- Применяйте холодные компрессы. Лёд, завернутый в мягкую ткань, поможет уменьшить отёчность и облегчить боль.
- Избегайте тёплых душей или ванн. В течение первых дней после обгорания они противопоказаны, так как они могут ухудшить состояние кожи.
- Не трогайте шелушащуюся кожу. Не стоит отдирать отмершие участки. Это может вызвать дополнительное раздражение и даже есть риск занести инфекцию.
- Следите за своим состоянием. Если проблема сопровождается сильными болями, высокой температурой или другими серьезными симптомами, обратитесь к врачу.