Как не обгореть на солнце

Чтобы загорать без ожогов, прежде всего нужно избегать пребывания на солнце в пиковые часы с 10.00 до 16.00, использовать солнцезащитный крем и принимать дозы солнца постепенно, начиная с небольших интервалов. Если все-таки случилось неприятное, следует принять срочные меры, чтобы облегчить дискомфорт и ускорить процесс заживления кожи.