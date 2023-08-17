От каких болезней защищает яблочный сок

Яблочный сок — полезный для здоровья напиток, способный защитить от инфаркта и инсульта, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. В свою очередь врач-кардиолог Герман Гандельман отметил, в состав яблок входят катехины, положительно влияющие на сердечно-сосудистую систему.

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Врачи утверждают, что катехины способствуют выработке окиси азота в организме. В свою очередь это соединение приводит к расширению сосудов и снижению артериального давления. Это свойство подтвердилось в результате исследования, проведенного учеными из США в 2015 году.

Другие исследователи выяснили, что яблочный сок немного снижает концентрацию липопротеинов низкой плотности или «плохого холестерина». Это приводит к замедлению формирования бляшек.

<...> Употребление яблочного сока полезен для предупреждения сердечных катастроф, — рассказал Гандельман.