Как есть макароны и худеть

Многие диетологи демонизируют макароны и говорят, что их обязательно нужно исключить при диете. На самом деле некоторые сорта макарон действительно содержат много быстрых углеводов, которые нежелательно употреблять тем, кто хочет сбросить лишний вес.

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Однако в средиземноморскую диету паста вошла плотно, и при этом она считается одной из наиболее эффективных для похудения и лечения некоторых заболеваний. Ее назначают больным гипертонией, диабетом, а также людям с повышенным холестерином. О том, как правильно есть макароны, чтобы худеть, — в материале “Рамблера”.

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Выбирайте твердые сорта пшеницы

Твердые сорта спагетти получаются из муки грубого помола. Это позволяет сохранить пользу зерен и злаков при меньшей обработке. Благодаря такому способу производства, в этих сортах пасты содержится больше медленных углеводов и больше белков — все это способствует большему насыщению и утолению голода на более длительный период.

Старайтесь обращать внимание на продукт при покупке. Обратите внимание на его состав, в котором должно быть указано Triticum turgidum (твердая пшеница).

Макароны с добавлением овощей и растений

Популярными макаронами стали продукты с добавлением шпината или томатов. Их вкус практически не отличается от оригинальной пасты, а вот состав значительно лучше. Несмотря на то, что эти сорта также включают в себя муку, там ее гораздо меньше. Соответственно, меньше углеводов. Такая паста может стать хорошим источником белка или клетчатки, если вы собираетесь вводить ее в рацион.

Такие же спагетти можно приготовить дома. Для этого даже не понадобится специальная аппаратура, которая раскатывает тесто для пасты — все можно сделать руками.

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