Врачи рассказали, от чего могут ночью неметь руки

Ночное онемение рук может возникнуть абсолютно в любом возрасте, отмечают медики тольяттинской горбольницы №5. У проблемы могут быть разные причины.

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Они отмечают, что основной причиной обычно являются проблемы в шейном отделе. Но это может быть сигналом и других болезней, например, сердца.

В шейном отделе неблагоприятные процессы могут происходить, в том числе, в связи с длительным напряжением или неправильным положением тела во время работы за компьютером или при использовании смартфона. Поэтому с онемением рук часто сталкивается молодежь.

Врачи отмечают, что еще одной причиной может быть нарушение обмена веществ. Это может быть сахарный диабет, болезни почек, печени.